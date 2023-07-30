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Ферстаппен довёл отрыв от Переса в чемпионате до 125 очков

В чемпионате осталось провести десять гонок.
30 июля 2023 18:48
автор: Александр Евграфов

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен, победив на 12-м этапе чемпионата мира Формулы-1, довел своё преимущество в личном зачёте до 125 очков.

Ферстаппен завоевал 314 очков, у его ближайшего преследователя и напарника мексиканца Серхио Переса – 189 очков. За победу в Гран-при можно завоевать 25 очков плюс одно очко за самый быстрый круг в гонке. До конца чемпионата остаётся 10 гонок.

На третьем месте в личном зачёте находится Фернандо Алонсо с 149 очками, опережающий на одно очко Льюиса Хэмилтона. По 99 очков у Шарля Леклера и Джорджа Расселла, но за счёт дополнительных показателей монегаск стоит выше. Десятку лучших дополняют Карлос Сайнс (92 очка), Ландо Норрис (69), Лэнс Стролл (47) и Эстебан Окон (35).

В Кубке конструкторов лидирует «Ред Булл», добившийся пятого дубля в сезоне. На счету австрийской команды 503 очка, вдвое меньше у «Мерседеса» — 247. Следом расположились «Астон Мартин» 196, «Феррари» 191, «Макларен» 103, «Альпин» 57, «Уильямс» — 11, «Хаас» — 11, «Альфа Ромео» — 9, «Альфа Таури» — 3.

источник: «Советский спорт»
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