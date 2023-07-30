ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

В «Ред Булл» снова сломали победный кубок

На этот раз пострадал командный трофей.
30 июля 2023 20:34
автор: Александр Евграфов

Вторую гонку подряд в «Ред Булл» остаются без победного трофея. В социальных сетях распространилось видео празднования победы на Гран-при Бельгии. «Ред Булл» добился пятого дубля в сезоне.

Во время празднования команда опрокидывает табличку, которая падает на стоящий кубок, врученный коллективу за победу, и тот ломается. Макс Ферстаппен, смотря на происходящее, только и восклицает: «Опять?». Но его успокаивает спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко, который удержал кубки, врученные Ферстаппену и Пересу.

На минувшем Гран-при Венгрии пилот «Макларена» Ландо Норрис, празднуя второе метсто в гонке, разбил кубок, врученный Ферстаппену за победу. Компания-изготовитель пообещала изготовить и вручить двукратному чемпиону мира еще один экземпляр трофея.

источник: «Советский спорт»
Ферстаппен довёл отрыв от Переса в чемпионате до 125 очков
В чемпионате осталось провести десять гонок.
30.07.2023 18:48
Формула-1
автор: Александр Евграфов
«Ред Булл» установил новый рекорд по победам подряд в истории Формулы-1
Команда улучшила собственное достижение.
30.07.2023 18:20
Формула-1
автор: Александр Кожевников
«Ред Булл» установил новый рекорд по количеству побед подряд со старта сезона
Команда выиграла 12-ю гонку из 12.
30.07.2023 18:18
Формула-1
автор: Александр Кожевников
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии
Победа стала для двукратного чемпиона мира восьмой подряд.
30.07.2023 17:33
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Ферстаппен превзошёл достижения Аскари и Шумахера
Победа на Гран-при Бельгии стала для двукратного чемпиона мира восьмой подряд.
30.07.2023 17:31
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Пилот «Хаас» Хюлькенберг стартует с пит-лейна на Гран-при Бельгии
Гонка на автодроме «Спа-Франкоршам» начнется в 16:00 по московскому времени.
30.07.2023 15:30
Формула-1
автор: Александр Поволоцкий
Макс Ферстаппен выиграл спринт Гран-при Бельгии
Макс Ферстаппен выиграл спринт Гран-при Бельгии
Пиастри — второй, Гасли — третий.
29.07.2023 19:33
Формула-1
автор: Виталий Овсянников
Спринт Гран-при Бельгии отложен из-за погодных условий
Спринт Гран-при Бельгии отложен из-за погодных условий
О сроках начала заезда пока не сообщается.
29.07.2023 18:29
Формула-1
автор: Виталий Овсянников
Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту Гран-при Бельгии
Ферстаппен выиграл квалификацию к спринту Гран-при Бельгии
Спринтерская гонка пройдет в этот же день.
29.07.2023 14:57
Формула-1
автор: Максим Скороходов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.