В «Ред Булл» снова сломали победный кубок

Вторую гонку подряд в «Ред Булл» остаются без победного трофея. В социальных сетях распространилось видео празднования победы на Гран-при Бельгии. «Ред Булл» добился пятого дубля в сезоне.

Во время празднования команда опрокидывает табличку, которая падает на стоящий кубок, врученный коллективу за победу, и тот ломается. Макс Ферстаппен, смотря на происходящее, только и восклицает: «Опять?». Но его успокаивает спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко, который удержал кубки, врученные Ферстаппену и Пересу.

На минувшем Гран-при Венгрии пилот «Макларена» Ландо Норрис, празднуя второе метсто в гонке, разбил кубок, врученный Ферстаппену за победу. Компания-изготовитель пообещала изготовить и вручить двукратному чемпиону мира еще один экземпляр трофея.