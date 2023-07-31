Глава «Ред Булл» Хорнер прокомментировал жесткие переговоры Ферстаппена с гоночным инженером

Глава гоночной команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал жесткие переговоры между Максом Ферстаппеном и его гоночным инженером Джанпьеро Ламбьязе по ходу Гран-при Бельгии.

«Джанпьеро Ламбьязе и Ферстаппен были вместе с первой гонки. Макс – очень требовательный клиент, и вы должны быть сильным характером, чтобы справиться с этим. Джанпьеро — наш Джейсон Стэтхэм, они, безусловно, похожи. Ламбьязе ведет себя с Ферстаппеном твердо, но справедливо. Между ними большое уважение, оно коренится во взаимном доверии, которое и должно быть между инженерами. Единственная проблема в том, что разговор между ними слушают 200 миллионов человек», - цитирует Хорнера PlanetF1.

По ходу Гран-при Бельгии Ферстаппен не раз высказывал свое недовольство решениями инженера, а тот терпеливо выслушивал претензии, но жестко объяснял действия команды. Ферстаппен победил на Гран-при Бельгии, укрепив лидерство в чемпионате «Формулы-1».