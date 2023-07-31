ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Генеральный суд Евросоюза вынес второе постановление в пользу гонщика Мазепина

Ранее Совет Евросоюза проигнорировал первое постановление и продлил санкции против бывшего пилота «Формулы-1».
31 июля 2023 12:27
автор: Александр Евграфов

Генеральный суд ЕС вынес второе временное постановление, подтверждающее частичную отмену санкций Евросоюза, наложенных на бывшего гонщика Формулы-1 Никиту Мазепина, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, первое решение суда, принятое в начале 2023 года, было проигнорировано властями, продлившими санкции против российского гонщика. В связи с этим, суд принял второе постановление, направленное на принятие обеспечительных мер для предотвращения серьёзного и непоправимого ущерба спортсмену.

В связи с этим Никита Мазепин сохраняет право въезда в Евросоюз для переговоров с командами, выступлений в «Формуле-1» и других соревнованиях. Также он может получать доход в связи с гоночной деятельностью и вести переговоры со спонсорами.

Никита Мазепин выступал в «Формуле-1» в 2021 году, перед началом сезона 2022 года команда «Хаас» расторгла контракт с гонщиком.

источник: Чемпионат.com
Глава «Ред Булл» Хорнер прокомментировал жесткие переговоры Ферстаппена с гоночным инженером
Ламбьязе и Ферстаппен работают вместе с 2016 года
31.07.2023 11:09
Формула-1
автор: Александр Евграфов
В «Ред Булл» снова сломали победный кубок
На этот раз пострадал командный трофей.
30.07.2023 20:34
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Ферстаппен довёл отрыв от Переса в чемпионате до 125 очков
В чемпионате осталось провести десять гонок.
30.07.2023 18:48
Формула-1
автор: Александр Евграфов
«Ред Булл» установил новый рекорд по победам подряд в истории Формулы-1
Команда улучшила собственное достижение.
30.07.2023 18:20
Формула-1
автор: Александр Кожевников
«Ред Булл» установил новый рекорд по количеству побед подряд со старта сезона
Команда выиграла 12-ю гонку из 12.
30.07.2023 18:18
Формула-1
автор: Александр Кожевников
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Бельгии
Победа стала для двукратного чемпиона мира восьмой подряд.
30.07.2023 17:33
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Ферстаппен превзошёл достижения Аскари и Шумахера
Победа на Гран-при Бельгии стала для двукратного чемпиона мира восьмой подряд.
30.07.2023 17:31
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Пилот «Хаас» Хюлькенберг стартует с пит-лейна на Гран-при Бельгии
Гонка на автодроме «Спа-Франкоршам» начнется в 16:00 по московскому времени.
30.07.2023 15:30
Формула-1
автор: Александр Поволоцкий
Макс Ферстаппен выиграл спринт Гран-при Бельгии
Макс Ферстаппен выиграл спринт Гран-при Бельгии
Пиастри — второй, Гасли — третий.
29.07.2023 19:33
Формула-1
автор: Виталий Овсянников
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.