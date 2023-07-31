Генеральный суд Евросоюза вынес второе постановление в пользу гонщика Мазепина

Генеральный суд ЕС вынес второе временное постановление, подтверждающее частичную отмену санкций Евросоюза, наложенных на бывшего гонщика Формулы-1 Никиту Мазепина, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, первое решение суда, принятое в начале 2023 года, было проигнорировано властями, продлившими санкции против российского гонщика. В связи с этим, суд принял второе постановление, направленное на принятие обеспечительных мер для предотвращения серьёзного и непоправимого ущерба спортсмену.

В связи с этим Никита Мазепин сохраняет право въезда в Евросоюз для переговоров с командами, выступлений в «Формуле-1» и других соревнованиях. Также он может получать доход в связи с гоночной деятельностью и вести переговоры со спонсорами.

Никита Мазепин выступал в «Формуле-1» в 2021 году, перед началом сезона 2022 года команда «Хаас» расторгла контракт с гонщиком.