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Стали известны подробности увольнения руководителей «Альпин»

В команде возникли непреодолимые противоречия между руководством команды и всей компании.
31 июля 2023 14:02
автор: Александр Евграфов

Авторитетный журналист Формулы-1 Джо Сейвуд рассказал подробности увольнения из «Альпин» руководителя Отмара Сафнауэра и спортивного директора Алана Пермейна.

«Темп команды разочаровал руководителей компании. Сафнауэр и Пермейн беседовали с генеральным руководителем «Рено» Лукой Де Мео, который возложил ответственность за медленный темп машины на руководителей «Альпин». Ранее Сафнауэр и Пермейн отмечали, что для достижения целей – завоевать титул за 100 гонок – потребуется время до 2026 года. В руководстве росло понимание, что в настоящее время у команды нет ресурса для того, чтобы стать командой-лидером пелотона и бороться за победы. А поскольку обе стороны откровенно враждовали, то стало ясно, что сохранить статус-кво не удастся, и в пятницу, во время Гран-при Бельгии, было объявлено об увольнении», говорится в статье, опубликованной на официальном сайте Формулы-1.

После 12 этапов «Альпин» набрал 57 очков и занимает шестое место в Кубке конструкторов.

источник: Формула-1
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