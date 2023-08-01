Источник: Леклер продлил контракт с «Феррари» на два года

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подписал двухлетний контракт с командой, сообщает FUnoanalisitecnica.

По данным источника, в договоре монегаска также есть опция на последующее продление на три года. Итальянские источники отмечают, что такой же контракт хотел бы подписать Карлос Сайнс, однако в «Феррари» не торопятся с продлением соглашения с испанцем.

Ранее Леклер отметил, что выступление команды не совпадает с ожиданиями.

После 12 этапов Леклер занимает пятое место в личном зачете пилотов, завоевав 99 очков. В чемпионате лидирует Макс Ферстаппен с 314 очками.