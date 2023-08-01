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Сын Ральфа Шумахера критично отозвался о влиянии Мазепина на карьеру Мика Шумахера

Племянник семикратного чемпиона мира оценил развитие гоночных карьер пилотов «Хаас».
01 августа 2023 12:52
автор: Александр Евграфов

Немецкий гонщик Давид Шумахер, сын бывшего пилота «Формулы-1» Ральфа Шумахера, негативно отозвался о влиянии российского гонщика Никиты Мазепин на карьеру его двоюродного брата Мика Шумахера.

«Проблема Мика была в том, что ему не с кем было конкурировать в команде в его дебютный год. И он, и Мазепин были новичками, и Мазепин, над которым он доминировал, не был эталоном. Молодому гонщику это крайне важно для развития. Только на следующий год у него появился сильный напарник в лице Кевина Магнуссена», — цитирует Шумахера Sport1.de.

Мик Шумахер, сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера и Никита Мазепин выступали в команде «Хаас» в 2021 году. Перед началом сезона 2022 года «Хаас» расторг контракт с Мазепиным, заменив его на Кевина Магнуссена, а в конце сезона уволили и Мика Шумахера.

источник: SPORT1.de
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