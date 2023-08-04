General Motors не будет искать другую команду для прихода в «Формулу-1» кроме «Андретти»

Американская автомобильная корпорация General Motors не станет сотрудничать с другими командами «Формулы-1» для прихода в гонки, сообщает журнал Racer.

По данным источника в General Motors четко определились с позицией поддержки команды Майкла Андретти. В случае, если Международная автомобильная федерация (FIA) не поддержит их совместную заявку с командой «Андретти» прихода американского производителя ждать не стоит.

«Из того, что мне сказали, в General Motors дали понять, что в «Формулу-1» они придут либо с «Андретти», либо просто не придут», - отмечает источник.

Ранее сообщалось, что в случае партнерства и прихода «Андретти» в королевские гонки, новый гоночный коллектив получит название «Андретти Кадиллак».