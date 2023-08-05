В «Ред Булл» могут пересмотреть условия контракта Переса

Руководство гоночной команды «Ред Булл» может пересмотреть условия контракта мексиканца Серхио Переса, сообщает нидерландское издание De Telegraaf.

По данным источника, в соглашении мексиканского гонщика с командой есть пункт, предусматривающий пересмотр зарплаты и бонусов, если отставание Переса от Макса Ферстаппена составит 125 очков или больше.

Отмечается, что речь не идёт о досрочном расторжении.

После 12 этапов чемпионата мира Серхио Перес как раз отстаёт на 125 очков от своего напарника, лидера первенства Макса Ферстаппена.

После финиша на Гран-при Бельгии на втором месте Переса похвалил руководитель команды Кристиан Хорнер.