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В «Ред Булл» могут пересмотреть условия контракта Переса

Проблема мексиканца заключается в отставании от Макса Ферстаппена.
05 августа 2023 14:14
автор: Александр Евграфов

Руководство гоночной команды «Ред Булл» может пересмотреть условия контракта мексиканца Серхио Переса, сообщает нидерландское издание De Telegraaf.

По данным источника, в соглашении мексиканского гонщика с командой есть пункт, предусматривающий пересмотр зарплаты и бонусов, если отставание Переса от Макса Ферстаппена составит 125 очков или больше.

Отмечается, что речь не идёт о досрочном расторжении.

После 12 этапов чемпионата мира Серхио Перес как раз отстаёт на 125 очков от своего напарника, лидера первенства Макса Ферстаппена.

После финиша на Гран-при Бельгии на втором месте Переса похвалил руководитель команды Кристиан Хорнер.

источник: De Telegraaf
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