Стало известно, когда будет принято решение о новых командах в Формуле-1

Решение о появлении новых команд в Формуле-1 будет принято в течение сентября, сообщает RaceFans со ссылкой на руководителя Формулы-1 Стефано Доменикали.

«Международная автомобильная федерация уже начала рассмотрение заявок. Мы ожидаем выводов, и наше решение будет совместным. Ценность команд, ценность всего бизнеса очень высока. Решение будет известно скоро. Я бы сказал, что в течение сентября», — отметил Доменикали.

Ранее несколько гоночных коллективов уже подали заявки на участие в Формуле-1. В их числе команды из Юго-Восточной Азии, «Андретти» из США, «Хайтек» и «Формула Эквал». Carlin уже участвует в различных гоночных сериях, в частности в Формуле-2 и Формуле-3.