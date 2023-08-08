Хэмилтон считает, что его гоночных навыков недостаточно для борьбы с «Ред Булл»

Гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон высказался о борьбе с лидером «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Я всегда стараюсь полагаться на свои гоночные навыки, чтобы компенсировать недостатки болида, но в конечном итоге этого недостаточно. Вспоминая Сильверстоун, может, вы этого не видели, но мы с Максом были равны по времени до 13-го поворота во время прохождения квалификационного круга. Потом мы просто потеряли эффективность и скорость», — приводит слова британского пилота CRASH.

Отметим, что на данный момент Ферстаппен возглавляет общий зачет «Формулы-1», имея в активе 314 очков. Хэмилтон расположился на четвертой позиции, набрав 148 очков.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 24 по 27 августа в Нидерландах.