ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Хэмилтон считает, что его гоночных навыков недостаточно для борьбы с «Ред Булл»

Британец поделился мнением о борьбе с Максом Ферстаппеном.
08 августа 2023 13:24
автор: Степан Шереметьев

Гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон высказался о борьбе с лидером «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Я всегда стараюсь полагаться на свои гоночные навыки, чтобы компенсировать недостатки болида, но в конечном итоге этого недостаточно. Вспоминая Сильверстоун, может, вы этого не видели, но мы с Максом были равны по времени до 13-го поворота во время прохождения квалификационного круга. Потом мы просто потеряли эффективность и скорость», — приводит слова британского пилота CRASH.

Отметим, что на данный момент Ферстаппен возглавляет общий зачет «Формулы-1», имея в активе 314 очков. Хэмилтон расположился на четвертой позиции, набрав 148 очков.

Следующий этап «Формулы-1» пройдет с 24 по 27 августа в Нидерландах.

источник: Crash.Net
Монтойя: в Формуле-1 многие могут стать чемпионами на машине Ферстаппена
Мнение двукратного бронзового призёра чемпионата мира.
07.08.2023 23:45
Формула-1
автор: Виталий Овсянников
Стало известно, когда будет принято решение о новых командах в Формуле-1
В скорейшем решении вопроса заинтересовано руководство серии.
05.08.2023 17:44
Формула-1
автор: Александр Евграфов
В «Ред Булл» могут пересмотреть условия контракта Переса
Проблема мексиканца заключается в отставании от Макса Ферстаппена.
05.08.2023 14:14
Формула-1
автор: Александр Евграфов
General Motors не будет искать другую команду для прихода в Формулу-1, кроме «Андретти»
Если заявку «Андретти» отклонят, прихода американского автогиганта в Формулу-1 не состоится.
04.08.2023 18:05
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Команда «Альфа Таури» может сменить название в следующем сезоне
Это уже не первое переименование за последние годы.
03.08.2023 21:22
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Сын Ральфа Шумахера критично отозвался о влиянии Мазепина на карьеру Мика Шумахера
Племянник семикратного чемпиона мира оценил развитие гоночных карьер пилотов «Хааса».
01.08.2023 12:52
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Источник: Леклер продлил контракт с «Феррари» на два года
Такой же контракт хочет подписать и Карлос Сайнс. .
01.08.2023 12:26
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Стали известны подробности увольнения руководителей «Альпин»
В команде возникли непреодолимые противоречия между руководством команды и всей компании.
31.07.2023 14:02
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Генеральный суд Евросоюза вынес второе постановление в пользу гонщика Мазепина
Ранее Совет Евросоюза проигнорировал первое постановление и продлил санкции против бывшего пилота «Формулы-1».
31.07.2023 12:27
Формула-1
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.