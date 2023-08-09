Леклер опроверг информацию о переговорах о новом контракте с «Феррари»

Пилот «Феррари» Шарль Леклер опроверг информацию, что переговоры о новом контракте с «Феррари» начались, несмотря на все желание продолжить выступление в итальянском коллективе.

«Слухи о том, что я могу перейти в другую команду, говорят о том, что я хорошо работаю. Но все эти разговоры мне безразличны, потому что знаю, чего хочу. Но до сих пор не знаю, чего хочет от меня «Феррари». Обсуждение контракта ещё не началось. Правда, для меня все ясно. Я люблю «Феррари», хочу побеждать с ней. Это мой приоритет», — цитирует слова Леклера Corriere dello Sport.

После 12 этапов Леклер занимает пятое место в личном зачете чемпионата, набрав 99 очков.