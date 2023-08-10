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Еще одна машина Михаэля Шумахера выставлена на продажу

На этой машине «Феррари» завоевал 150-й подиум в истории.
10 августа 2023 13:21
автор: Александр Евграфов

Аукционный дом Sotheby's выставил на продажу гоночный болид Ferrari F2001b, на котором в 2002 году выступал семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер.

Данная машина использовалась в первых двух гонках сезона 2002 года и являлась доработанной моделью сезона 2001 года. В «Феррари» не успели подготовить новую машину к началу сезона и использовали F2001b в первых гонках.

На этой машине Шумахер выиграл первую гонку сезона Гран-при Австралии, опередив Хуана Пабло Монтойю и Кими Райкконена, а спустя две недели поднялся на подиум в Гран-при Малайзии, финишировав третьим.

Этот подиум стал 150-м подиум в истории «Феррари».

Торги пройдут с 16 по 19 августа. Ранее еще одна машина, на которой выступал Михаэль Шумахер, модель F2003-GA, была продана в 2022 году за рекордные 13,2 млн долларов, став второй в рейтинге самых дорогих автомобилей в истории.

Первая строчка принадлежит машине Mercedes W196R образца 1954 года, на которой выступал легендарный аргентинец Хуан-Мануэль Фанхио, она была продана за 29,6 млн долларов.

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