Умер известный кот-талисман трассы в Имоле Формулино

Известный кот-талисман трассы в итальянской Имоле Формулино скончался на 17-м году жизни, сообщает FormulaPassion.

Кот, который жил на автодроме имени Энцо и Дино Феррари, пользовался популярностью у болельщиков «Формулы-1», других гоночных серий. Он стал настолько популярен, что в соцсетях даже появилась его страничка, а число подписчиков превысило 40 тысяч.

У кота был специальный VIP-пропуск: «имольский кот». Во время наводнения, от которого пострадал регион Эмилья-Романья, болельщики со всего мира интересовались судьбой кота. Организаторы этапа в Имоле наряду с релизом об отмене этапа, выпустили отдельное сообщение, в котором сообщили, что с Формулино все в порядке.

Свою известность кот Формулино приобрел после того, как 1 ноября 2020 года вышел за Себастьяном Феттелем во время его интервью в прямом эфире. Затем кот почтил своим присутствием церемонию награждения и удостоился ласк от победителя гонки Льюиса Хэмилтона.