Фелипе Масса подал в суд на «Формулу-1» с требованием признать его чемпионом-2008

Фелипе Масса через адвокатов подал иск на «Формулу-1» с требованием признать его чемпионом 2008 года, сообщает Reuters.

Масса проиграл в борьбе за титул Льюису Хэмилтону одно очко. В том сезоне гонщик «Рено» Нельсино Пике намеренно устроил аварию на Гран-при в Сингапуре, помешав Массе в пользу Фернандо Алонсо, а из претендентов на титул очки заработал именно Хэмилтон.

ФИА наказала «Рено» лишь в 2009 году условной дисквалификацией и временным отстранением до руководителей, к слову Пике признался, что авария была намеренная.

Масса также заявил о готовности требовать компенсацию за моральный ущерб.