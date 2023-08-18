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Джордан заявил, что Хэмилтон «слишком стар» для борьбы с Ферстаппеном

Нидерландский пилот близок к третьему чемпионству подряд.
18 августа 2023 14:16
автор: Виталий Овсянников

Основатель и экс-владелец команды «Джордан» Эдди Джордан прокомментировал соперничество 38-летнего семикратного чемпиона мира Льюса Хэмилтона и 25-летнего действующего чемпиона мира Макса Ферстаппена.

В беседе в экс-пилотом Формулы-1 Дэвидом Култхардом он заявил, что британский гонщик «слишком стар» для того, чтобы на равных бороться с пилотом команды «Ред Булл»

«Макс находится на оптимальном уровне по возрасту, опыту, убеждениям, знаниям, людям, с которыми он работает. Я думаю, что на одинаковых машинах он был бы впереди Хэмилтона», — заявил Джордан в подкасте Formula for Success.

В сезоне-2023 Макс Ферстаппен с 314 очками возглавляет личный зачёт. Льюис Хэмилтон набрал 148 баллов и располагается только на четвёртом месте.

источник: «Советский спорт»
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