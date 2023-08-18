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Пилот Чандхок заявил, что «Альпин» может повторить судьбу «Тойоты» и покинуть «Формулу-1»

В «Рено» недовольны результатами.
18 августа 2023 14:38
автор: Максим Скороходов

Бывший пилот «Формулы-1», а ныне эксперт, Карун Чандхок высказался о перспективах «Альпин» после увольнения руководителя Отмара Сафнауэра и спортивного директора Алана Пермейна.

Команда «Альпин» принадлежит компании «Рено».

«Вопрос в том, будут ли они продолжать работать с менеджерами, которые прежде не были связаны с автоспортом и «Формулой-1». Кое-где сейчас работают люди, пришедшие из отдела дорожных машин.

Возможно, такова корпоративная стратегия «Рено», но тоже самое произошло с «Тойотой» двадцать лет назад. Нужно сделать выбор – двигаться по пути, который может позволить добиться успеха в «Формуле- 1», либо продолжать корпоративный подход, который, я уверен, не сработает», - приводит GP Fans слова Чандхока.

В сообщении об увольнении руководства «Альпин» говорилось о том, что перед командой поставлена цель завоевать титул за 100 гонок.

Команда «Альпин» набрала 57 очков и занимает на данный момент шестое место в Кубке конструкторов. В личном зачете лучший результат - десятое место - показывает Эстебан Окон (35 очков) очков. Пьер Гасли - 12-й (22).

источник: GP Fans
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