Алонсо: если вернуться в прошлое, я бы хотел стать чемпионом мира с «Феррари»

42-летний испанский автогонщик Фернандо Алонсо, выступающий за команду «Астон Мартин», поделился своим главным разочарованием в карьере.

«Победа в чемпионате с «Феррари» — это, наверное, первое, что я выберу, если смогу вернуться в прошлое. В 2010 и в 2012 году мы были в нескольких кругах от победы в чемпионате. Вероятно, это могло бы немного изменить исход и историю многих вещей. Я выигрывал чемпионат мира в 2005 и 2006 году и почти ничего не помню из тех дней и ночей, что грустно», — сказал Алонсо на High Perfomance Podcast.

Напомним, испанец является двукратным чемпионом мира серии Формула-1 (2005, 2006) в составе «Рено» и трёхкратным вице-чемпионом (2010, 2012, 2013).

В текущем сезоне Алонсо располагается на третьей строчке в личном зачёте.