Хорнер сравнил Ферстаппена с двумя величайшими автогонщиками

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о месте в истории двукратного чемпиона мира Формулы-1 Макса Ферстаппена.

Он считает, что 25-летний нидерландский автогонщик находится на одном уровне с Аленом Простом и Айртоном Сенной.

Напомним, в текущем сезоне Ферстаппен одошёл Сенну по количеству побед в Гран-при. Ему осталось выиграть шесть гонок, чтобы обойти Проста (51 победа) и выйти на четвертое место по данному показателю. Лидером с 103 победами является Льюис Хэмилтон. На втором месте идёт Михаэль Шумахер, одержавший 91 победу.

«Если говорить о гонщиках, то очень трудно сравнивать гонщиков разных поколений, но Айртон Сенна и Ален Прост — легенды спорта. Думаю, что Ферстаппен войдёт в этот же список в скором времени», — цитирует Хорнера Racingnews365.