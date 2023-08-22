Гонщик «Ред Булл» превысил скорость на шоссе, разогнавшись на гиперкаре «Астон Мартин»

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен разогнался за рулём гиперкара Aston Martin Valkyrie, который оценивается в € 2,7 млн, до скорости 124 км/ч на автомагистрали Nice Nord по направлению в Монако, сообщает Monaco Daily News.

Видео с участием двукратного чемпиона мира было размещено в социальных сетях и за сутки набрало более полутора миллионов просмотров.

По данным журналистов, автором видео стал личный тренер и друг Ферстаппена Марк Кокс. После публикации нидерландский гонщик подвергся критике. Дело в том, что допустимый предел на этом отрезке трассы в туннеле 90 км/ч.

На видео заметно, что Ферстаппен вёл машину, находясь в наушниках. На сайте «Астон Мартин» отмечается, что данная модель оснащён наушниками вертолётного класса с высоким уровнем шумоподавления, поскольку машина достаточно шумная.