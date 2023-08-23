Российский пилот Роберт Шварцман выступит на первой тренировке Гран-при Нидерландов.

Как сообщает пресс-служба «Феррари», спортсмен заменит испанского гонщика Карлоса Сайнса. Итальянская «конюшня» следует регламенту Формулы-1. Кaждая команда обязaна в ходе сезона привлекать мoлодых пилотов к учаcтию как минимум в двуx практиках.

Отметим, что в минувшем сезоне Роберт стал вице-чемпионом Формулы-2. Россиянин стал тест-пилотом «Феррари».

Первая свободная практика Гран-при Нидерландов состоится 25 августа.