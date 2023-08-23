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Россиянин Шварцман выступит за «Феррари» вместо Сайнса на первой тренировке Гран-при Нидерландов

Гоночный уик-энд пройдет с 25 по 27 августа.
23 августа 2023 10:00
автор: Александр Поволоцкий

Российский пилот Роберт Шварцман выступит на первой тренировке Гран-при Нидерландов.

Как сообщает пресс-служба «Феррари», спортсмен заменит испанского гонщика Карлоса Сайнса. Итальянская «конюшня» следует регламенту Формулы-1. Кaждая команда обязaна в ходе сезона привлекать мoлодых пилотов к учаcтию как минимум в двуx практиках.

Отметим, что в минувшем сезоне Роберт стал вице-чемпионом Формулы-2. Россиянин стал тест-пилотом «Феррари».

Первая свободная практика Гран-при Нидерландов состоится 25 августа.

источник: Формула-1
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