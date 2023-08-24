«Хаас» продлил контракты с Хюлькенбергом и Магнуссеном

Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер объявил о продлении контрактов на 2024 год с Нико Хюлькенбергом и Кевином Магнуссеном.

«У нас в этом году невероятно солидная пара гонщиков. Не было причин искать каких-то изменений. Кевин нам очень хорошо известен, и я рад, что он проведёт в «Хаасе» седьмой сезон. Ну а Нико легко вписался в команду и доказал, что является её ценным членом. В этом году мы столкнулись с трудностями в работе с VF-23 и не скрываем этого. И нам очень повезло располагать двумя пилотами, чьи отзывы неоценимы при реализации наших инженерных задач», - цитирует Штайнера пресс-служба «Хааса».

После 12 этапов «Хаас» занимает восьмое место в Кубке конструкторов, завоевав 11 очков.