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«Хаас» продлил контракты с Хюлькенбергом и Магнуссеном

Оба пилота подписали однолетнее соглашение.
24 августа 2023 11:42
автор: Александр Евграфов

Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер объявил о продлении контрактов на 2024 год с Нико Хюлькенбергом и Кевином Магнуссеном.

«У нас в этом году невероятно солидная пара гонщиков. Не было причин искать каких-то изменений. Кевин нам очень хорошо известен, и я рад, что он проведёт в «Хаасе» седьмой сезон. Ну а Нико легко вписался в команду и доказал, что является её ценным членом. В этом году мы столкнулись с трудностями в работе с VF-23 и не скрываем этого. И нам очень повезло располагать двумя пилотами, чьи отзывы неоценимы при реализации наших инженерных задач», - цитирует Штайнера пресс-служба «Хааса».

После 12 этапов «Хаас» занимает восьмое место в Кубке конструкторов, завоевав 11 очков.

источник: «Хаас»
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