Хэмилтон заявил, что его цель в текущем сезоне — это второе место в личном зачёте

Пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий в команде «Мерседес», рассказал о своей цели на оставшуюся часть сезона.

«Несмотря на то что машина этого сезона почти идентична прошлогодней, я действительно горжусь командой и прогрессом, который мы совершили. Для нас быть вторыми в Кубке конструкторов, учитывая начало сезона от других команд, просто потрясающе. Посмотрите, как справляется «Макларен», с какой машиной ворвались в сезон в «Астон Мартин». Моя цель — постараться сделать так, чтобы команда сохранила второе место в чемпионате, и постараться завоевать второе место в личном зачёте», — цитирует Хэмилтона RaceFans.

На текущий момент по итогам 12 Гран-при семикратный чемпион мира занимает четвертую позицию в личном зачёте.Льюис Хэмилтон отстаёт от идущего на втором месте пилота «Ред Булл» Серхио Переса на 51 очко.