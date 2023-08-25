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Ферстаппен выиграл первую практику Гран-при Нидерландов

В свободных заездах участвовал Роберт Шварцман.
Ферстаппен выиграл первую практику Гран-при Нидерландов
25 августа 2023 14:56
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автор фото: Getty Images

Завершилась первая практика Гран-при Нидерландов. Лучшее время показал «хозяин» трассы пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Его лучшее время круга составило 1 минуту 11,852 секунды.

Второе результат показал испанский гонщик «Астон Мартин» Фернандо Алонсо (1:12,130), а третье - гонщик «Мерседес» Льюис Хэмилтон (1:12,225).

Резервный гонщик «Феррари» Роберт Шварцман, выступающий по израильской лицензии финишировал с 19-м временем круга (1:14,803).

Вторые свободные заезды также пройдут сегодня, 25 августа, и начнутся в 17:00 мск.

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