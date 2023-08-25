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Норрис показал лучшее время во второй сессии свободных заездов Гран-при Нидерландов

От бессменного победителя этапа в Зандфорте его отделило 0,023 секунды.
25 августа 2023 18:32
автор: Александр Евграфов

Британский гонщик «Макларен» Ландо Норрис стал лучшим по итогам второй сессии свободных заездов 13-го этапа чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Нидерландов.

Свой лучший круг он проехал за 1 минуту 11,330 секунды. Второй результат у Макса Ферстаппена из «Ред Булл», который на своей домашней трассе отстал от Норриса на 0,023 секунды. Третье время сессии у пилота «Уильямса» Александера Албона.

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон показал четвертое время. Десятку лучших дополнили Юки Цунода («Альфа Таури»), Пьер Гасли («Альпин»), Серхио Перес («Ред Булл»), Лэнс Стролл («Астон Мартин»), Валттери Боттас («Альфа Ромео») и Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

В субботу состоится третья свободная практика и квалификация этапа, основная гонка пройдёт в воскресенье.

Гран-при Нидерландов в современной истории проводится в третий раз. В 2021 и 2022 году победу в Зандфорте одерживал двукратный чемпион мира нидерландский гонщик Макс Ферстаппен.

источник: «Советский спорт»
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