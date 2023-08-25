Риккардо сломал запястье, на Гран-при Нидерландов его заменит Лоусон

Новозеландский гонщик Лиам Лоусон заменит Даниэля Риккардо в составе «Альфа Таури» на Гран-при Нидерландов Формулы-1.

Информацию в интервью F1Insider подтвердил спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко.

Риккардо сломал запястье в аварии, в которую он угодил в ходе второй тренировки этапа на трассе в Зандворте.

Таким образом, Лоусон дебютирует в Формуле-1 в этот уикенд.

Нынешний сезон Лиам проводит в японской Супер Формуле, где занимает второе место в чемпионате за две гонки до конца сезона, отставая от лидера на восемь очков.