Ферстаппен стал лучшим в третьей практике Гран-при Нидерландов

Завершилась третья свободная практика Гран-при Нидерландов в рамках чемпионата Формулы-1.
Лучшим в Зандворте стал местный пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Он показал время - 1 минута 21,631 секунды.
Второй результат у гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла. Тройку лучших замкнул Серхио Перес из «Ред Булла» .
Гран-при Нидерландов. Третья свободная практика:
1. Мaкс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.21,631.
2. Джoрдж Расселл («Мерседес») +0,379.
3. Серхио Пeрес («Ред Булл») +1,000.
4. Фернaндо Алонсо («Астон Мартин») +1,003.
5. Льюис Хэмилтoн («Мерседес») +1,092.
6. Алексaндер Албон («Уильямс») +1,119....
Добавим, что квалификация пройдет сегодня и начнется в 16:00 по московскому времени.
источник: «Советский спорт»