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Ферстаппен стал лучшим в третьей практике Гран-при Нидерландов

Соревнование проходит на трассе «Кольцо Зандворта».
Ферстаппен стал лучшим в третьей практике Гран-при Нидерландов
26 августа 2023 14:00
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Getty Images

Завершилась третья свободная практика Гран-при Нидерландов в рамках чемпионата Формулы-1.

Лучшим в Зандворте стал местный пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Он показал время - 1 минута 21,631 секунды.

Второй результат у гонщика «Мерседеса» Джорджа Расселла. Тройку лучших замкнул Серхио Перес из «Ред Булла» .

Гран-при Нидерландов. Третья свободная практика:

1. Мaкс Ферстаппен («Ред Булл») – 1.21,631.

2. Джoрдж Расселл («Мерседес») +0,379.

3. Серхио Пeрес («Ред Булл») +1,000.

4. Фернaндо Алонсо («Астон Мартин») +1,003.

5. Льюис Хэмилтoн («Мерседес») +1,092.

6. Алексaндер Албон («Уильямс») +1,119....

Добавим, что квалификация пройдет сегодня и начнется в 16:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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