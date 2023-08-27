Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл 13-й этап чемпионата мира «Формула-1» Гран-при Нидерландов.
Двукратный чемпион мира быстрее всех преодолел дистанцию своей домашней гонки. Вторым финишировал Фернандо Алонсо на «Астон Мартине», третьим – Пьер Гасли на «Альпин».
Очки также завоевали Серхио Перес («Ред Булл»), Карлос Сайнс («Феррари»), Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Ландо Норрис («Макларен»), Алекс Албон («Уильямс»), Оскар Пиастри («Макларен») и Эстебан Окон («Альпин»).
источник: «Советский спорт»