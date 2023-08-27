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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов

Гонку прерывали красными флагами.
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов
27 августа 2023 18:30
автор: Александр Евграфов
автор фото: Getty Images

Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл 13-й этап чемпионата мира «Формула-1» Гран-при Нидерландов.

Двукратный чемпион мира быстрее всех преодолел дистанцию своей домашней гонки. Вторым финишировал Фернандо Алонсо на «Астон Мартине», третьим – Пьер Гасли на «Альпин».

Очки также завоевали Серхио Перес («Ред Булл»), Карлос Сайнс («Феррари»), Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Ландо Норрис («Макларен»), Алекс Албон («Уильямс»), Оскар Пиастри («Макларен») и Эстебан Окон («Альпин»).

источник: «Советский спорт»
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