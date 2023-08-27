Пилот «Альфа Таури» Риккардо прооперирован в Испании

Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо был прооперирован после перелома запястья во время Гран-при Нидерландов, 13-го этапа чемпионата мира «Формулы-1».

Австралиец сломал руку в аварии во время второй сессии свободных заездов. В ходе этапа его заменил новозеландец Лиам Лоусон.

Риккардо вернулся в «Формулу-1» на Гран-при Венгрии, сменив нидерландского пилота Ника де Вриза. Предполагается, что Риккардо пропустит Гран-при Италии, который состоится 3 сентября.

О возможности пропуска Гран-при Сингапура (17 сентября) не сообщается.