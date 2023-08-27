ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

Пилот «Альфа Таури» Риккардо прооперирован в Испании

Гонщик получил травму во время сессии свободных заездов в Зандворте.
27 августа 2023 22:13
автор: Александр Евграфов

Пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо был прооперирован после перелома запястья во время Гран-при Нидерландов, 13-го этапа чемпионата мира «Формулы-1».

Австралиец сломал руку в аварии во время второй сессии свободных заездов. В ходе этапа его заменил новозеландец Лиам Лоусон.

Риккардо вернулся в «Формулу-1» на Гран-при Венгрии, сменив нидерландского пилота Ника де Вриза. Предполагается, что Риккардо пропустит Гран-при Италии, который состоится 3 сентября.

О возможности пропуска Гран-при Сингапура (17 сентября) не сообщается.

источник: «Советский спорт»
Ферстаппен повторил рекорд Феттеля 2011 года по количеству побед подряд
Ферстаппен повторил рекорд Феттеля 2011 года по количеству побед подряд
Двукратный чемпион мира выиграл девятую гонку кряду.
27.08.2023 18:36
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов
Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов
Гонку прерывали красными флагами.
27.08.2023 18:30
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Гонка Гран-при Нидерландов остановлена из-за сильного дождя и аварии Чжоу
На автодроме идёт сильный дождь.
27.08.2023 17:42
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов
Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов
Хэмилтон выбыл после второго сегмента квалификации.
26.08.2023 17:55
Формула-1
автор: Виталий Овсянников
ФИА подтвердила замену Риккардо на Лоусона на Гран-при Нидерландов
Гонщику дали номер.
26.08.2023 14:03
Формула-1
автор: Максим Скороходов
Ферстаппен стал лучшим в третьей практике Гран-при Нидерландов
Ферстаппен стал лучшим в третьей практике Гран-при Нидерландов
Соревнование проходит на трассе «Кольцо Зандворта».
26.08.2023 14:00
Формула-1
автор: Александр Поволоцкий
Риккардо сломал запястье, на Гран-при Нидерландов его заменит Лоусон
Для Лиама это будет дебют в Формуле-1.
25.08.2023 20:00
Формула-1
автор: Александр Кожевников
Норрис показал лучшее время во второй сессии свободных заездов Гран-при Нидерландов
От бессменного победителя этапа в Зандфорте его отделило 0,023 секунды.
25.08.2023 18:32
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Ферстаппен выиграл первую практику Гран-при Нидерландов
Ферстаппен выиграл первую практику Гран-при Нидерландов
В свободных заездах участвовал Роберт Шварцман.
25.08.2023 14:56
Формула-1
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.