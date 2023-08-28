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Фернандо Алонсо побил ещё один рекорд Михаэля Шумахера

Вчера, 27 августа, он занял второе место на Гран-при Нидерландов.
28 августа 2023 10:27
автор: Виталий Овсянников

42-летний испанский автогонщик Фернандо Алонсо, выступающий за «Астон Мартин», стал обладателем ещё одного рекорда Формулы-1 после попадания на подиум Гран-при Нидерландов.

Теперь двукратный чемпион мира имеет самый продолжительный интервал между первым и на текущий момент последним попаданием на подиум в Формуле-1. Он составляет 20 лет, 5 месяцев и 4 дня.

Впервые Алонсо попал в тройку лучших в 2003 году на Гран-при Малайзии.

Ранее этим достижением владел легендарный Михаэль Шумахер. Первым подиумом немца стал Мексика-1992, а последним Европа-2012. Между ними прошло 20 лет, 3 месяца и 2 дня.

источник: «Советский спорт»
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