Марко рассказал, сколько гонок пропустит Риккардо

Консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что пилот Альфа Таури» Даниэль Риккардо пропустит следующие два этапа Гран-при Формулы-1.

«К сожалению, перелом сложный. Это не открытый перелом. Мы получим подтверждение от врача, но, похоже, он пропустит две следующие гонки», — цитирует Марко Racingnews365.

Напомним, Риккардо сломал руку во время аварии, которая случилась на второй свободной тренировке перед Гран-при Нидерландов. Австралийский пилот не сумел вписаться в поворот и вылетел с трассы.