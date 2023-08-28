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Марко рассказал, сколько гонок пропустит Риккардо

«Перелом руки оказался сложным».
28 августа 2023 12:18
автор: Виталий Овсянников

Консультант «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что пилот Альфа Таури» Даниэль Риккардо пропустит следующие два этапа Гран-при Формулы-1.

«К сожалению, перелом сложный. Это не открытый перелом. Мы получим подтверждение от врача, но, похоже, он пропустит две следующие гонки», — цитирует Марко Racingnews365.

Напомним, Риккардо сломал руку во время аварии, которая случилась на второй свободной тренировке перед Гран-при Нидерландов. Австралийский пилот не сумел вписаться в поворот и вылетел с трассы.

источник: Racingnews365
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