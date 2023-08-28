Алонсо заявил, что его машина «летала под дождём» на Гран-при Нидерландов

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо дал комментарий по своему выступлению на Гран-при Нидерландов.

«Очень напряжённая гонка, но под дождём мы оказались очень быстры. Возможно, я на круг позже, чем следовало, провёл пит-стоп, но под дождём машина словно летела. В таких погодных условиях гонщик должен доверять машине, как я и поступил.

Мне понравилась гонка – спасибо всем болельщикам за поддержку – я переживал, что никогда больше не почувствую атмосферу подиума в Зандфорте, поэтому для меня многое значит, что я разделю его с Максом и Пьером Гасли», - приводит Sky Sports слова Алонсо.

Ферстаппен из «Ред Булл» выиграл гонку, а Гасли («Альпин») занял третье место.

Очки также завоевали Серхио Перес («Ред Булл»), Карлос Сайнс («Феррари»), Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Ландо Норрис («Макларен»), Алекс Албон («Уильямс»), Оскар Пиастри («Макларен») и Эстебан Окон («Альпин»).

Теперь двукратный чемпион Алонсо имеет самый продолжительный интервал между первым и на текущий момент последним попаданием на подиум в Формуле-1. Он составляет 20 лет, 5 месяцев и 4 дня.