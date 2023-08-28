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В «Феррари» представили специальные комбинезоны к Гран-при Италии

В расцветке вновь появится жёлтый цвет.
28 августа 2023 18:17
автор: Александр Евграфов

В «Феррари» представили раскраску комбинезонов, в которых Карлос Сайнс и Шарль Леклер выступят на 14-м этапе чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Италии в Монце.

В прошлом году «Феррари» также меняли цвет комбинезонов и раскраски машины, добавив к привычному красному геральдический цвет Модены – жёлтый. Основатель «Феррари» Энцо Феррари родился в Модене. В 2022 году Монца отмечала своё столетие.

В этом году специализированная раскраска также будет включать в себя жёлтый цвет, однако он будет комбинировать с красным.

После 13 этапов «Феррари» занимает четвертое место в Кубке конструкторов, набрав 201 очко, уступая «Ред Буллу», «Мерседесу» и «Астон Мартину».

Гонка в Монце состоится 3 сентября.

источник: «Феррари»
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