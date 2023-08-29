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В «Ред Булл» подтвердили контракт Переса на 2024 год

Руководитель команды опроверг заявление Хельмута Марко о перспективах мексиканца в коллективе.
29 августа 2023 16:29
автор: Александр Евграфов

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер объявил, что Серхио Перес продолжит выступление в составе коллектива и в 2024 году.

«Перспективы Серхио на следующий год ясны. Он – гонщик «Ред Булл», у него есть контракт. Мы довольны его работой. В Зандворте ему не повезло, но Серхио удерживает второе место в личном зачёте, и он единственный гонщик, кроме Ферстаппена, кто побеждал в этом сезоне. Серхио легко критиковать, поскольку его напарник очень высоко установил планку», - цитирует Хорнера Motorsport Week.

Ранее консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко заявил, что Пересу не гарантировано будущее в команде.

В минувшее воскресенье Перес занял четвертое место на 13-м этапе чемпионата мира. У Переса 201 очко и он отстает от своего напарника на 138 очков.

источник: Motorsport Week
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