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Сайнс показал лучшее время во второй сессии свободных заездов на Гран-при Италии

У лидера чемпионата Ферстаппена – пятое время
01 сентября 2023 19:15
автор: Александр Евграфов

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс показал лучшее время во второй сессии свободных заездов 14-го этапа чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Италии.

В своей лучшей попытке он проехал круг по автодрому в Монце за 1 минуту 21,355 секунды. Второе время у пилота «Макларена» Ландо Норриса (+0,019), третье место в протоколе занял гонщик «Ред Булл» Серхио Перес (+0,185).

Лидер чемпионата Макс Ферстаппен показал пятое время сессии.

В субботу состоится третья сессия свободных заездов и квалификация, которая пройдет в экспериментальном формате использования шин. В первом сегменте можно будет использовать только состав «хард», во втором – только «медиум», в третьем – только «софт».

Гонка этапа состоится в воскресенье.

источник: «Советский спорт»
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