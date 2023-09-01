Ферстаппен и «Ред Булл» оштрафованы по итогам второй сессии свободных заездов

Двукратный чемпион мира, лидер нынешнего сезона Макс Ферстаппен и команда «Ред Булл» оштрафованы по итогам второй сессии свободных заездов 14-го этапа чемпионата мира Гран-при Италии.

Австрийская команда должна будет заплатить 500 евро за превышение скорости на пит-лейне, которое допустил Ферстаппен. Он проехал по боксам со скоростью 84,8 км/ч при действующем ограничении в 80 км/ч.

Во второй сессии свободных заездов Ферстаппен показал пятый результат. Лучшим стал Карлос Сайнс из «Феррари», второе время у Ландо Норриса из «Макларена», третье - напарник Ферстаппена по команде Серхио Перес, который не смог провести полную тренировку из-за вылета с трассы.

В субботу состоится третья сессия свободных заездов и квалификация, которая пройдет в экспериментальном формате использования шин. В первом сегменте можно будет использовать только состав «хард», во втором – только «медиум», в третьем – только «софт».

Гонка этапа состоится в воскресенье.