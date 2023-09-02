Льюис Хэмилтон: у Ферстаппена никогда не было таких сильных напарников, как у меня

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон заявил, что гонщику «Ред Булл» Максу Ферстаппену никогда не доводилось конкурировать с сильными напарниками по команде.

«Недавно меня посетила следующая мысль. Когда я опережал Боттаса на полсекунды в квалификациях, журналисты писали об этом чуть иначе, чем сейчас пишут о таком же отрыве Ферстаппена от Переса.

Валттери, как и другие мои партнёры по команде, был сильнее напарников Макса. Баттон, Рассел, Фернандо, Росберг, Боттас… У Ферстаппена и близко никогда не было подобной конкуренции внутри «Ред Булл», – цитирует семикратного чемпиона мира Crash.net.

В личном зачёте текущего сезона Хэмилтон со 156 очками занимает четвёртое место. Ферстаппен лидирует, у него 339 баллов.

Ранее сообщалось, что Льюис продлил контракт с «Мерседесом» до конца 2025 года.