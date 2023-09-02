Сайнс принёс «Феррари» первый поул этого сезона

Испанский гонщик «Феррари» Карлос Сайнс показал лучшее время в квалификации 14-го этапа чемпионата мира «Формулы-1» Гран-при Италии.

Лучший круг по автодрому в Монце испанец проехал за 1 минуту 20,294 секунды, опередив на 0,013 секунды лидера чемпионата Макса Ферстаппена из «Ред Булл» и на 0,067 секунды своего напарника по команде монегаска Шарля Леклера.

Для «Феррари» этот поул стал первым в этом сезоне.

Следом расположились Джордж Расселл («Мерседес»), Серхио Перес («Ред Булл»), Алекс Албон («Уильямс»), Оскар Пиастри («Макларен»), Льюис Хэмилтон («Мерседес»), Ландо Норрис («Макларен») и Фернандо Алонсо («Астон Мартин»).

Квалификация проходила в экспериментальном формате. В первом сегменте можно было использовать только состав «хард», во втором – только «медиум», в третьем – только «софт».

Гонка этапа состоится в воскресенье.