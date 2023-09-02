ФутболХоккейММАФигурное катаниеФормула-1>x
Life & StyleАвто/МотоБаскетболБиатлонБобслейБоксВелоспортВолейболВольная борьбаГандболКиберспортЛегкая атлетикаЛыжный спортТеннисУниверсиадаФехтованиеШахматы

«Возможно, он завидует моему успеху». Ферстаппен ответил Хэмилтону на укол о напарниках

Помимо очного растёт и заочное противостояние.
02 сентября 2023 21:27
автор: Тимур Пацюк

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил Льюису Хэмилтону, который ранее уколол нидерландского гонщика в интервью Sky Sports. Семикратный чемпион мира накануне заявил, что все его напарники были сильнее, чем партнёры Ферстаппена.

«Возможно, Льюис немного завидует моему успеху. Может быть, такими заявлениями он что-то и выигрывает, но для меня нет никакой разницы. Думаю, «Мерседесу» непросто справляться с поражениями, ведь они столько лет побеждали. Но в какой-то момент нужно стать реалистом и признать чужой успех», — приводит слова двукратного чемпиона мира портал RacingNews365.

Добавим, что ранее Льюис Хэмилтон включил «Ред Булл» в число лучших команд в истории Формулы-1. Британский пилот также признался, что успехи Ферстаппена впечатляют его сильнее побед Феттеля и Шумахера.

В нынешнем сезоне нидерландский гонщик после 16 этапов лидирует с 339 очками. У Льюиса Хэмилтона 156 баллов и четвёртая строчка.

источник: Racingnews365
Сайнс прокомментировал завоевание первого поула в этом сезоне
Испанский гонщик готов побороться за победу на домашней трассе для «Феррари».
02.09.2023 21:58
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Алонсо извинился перед болельщиками за эксперимент с шинами
Гонщики вынуждены были экономить шины во время свободных заездов.
02.09.2023 21:33
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Сайнс принёс «Феррари» первый поул этого сезона
Испанец опередил лидера чемпионата на 0,013 секунды.
02.09.2023 18:13
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Льюис Хэмилтон: у Ферстаппена никогда не было таких сильных напарников, как у меня
Британец высоко оценил своих партнёров по команде.
02.09.2023 09:29
Формула-1
автор: Тимур Пацюк
Ферстаппен и «Ред Булл» оштрафованы по итогам второй сессии свободных заездов
Лидер мирового чемпионата показал только пятый результат в сессии.
01.09.2023 21:44
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Сайнс показал лучшее время во второй сессии свободных заездов на Гран-при Италии
У лидера чемпионата Ферстаппена – пятое время
01.09.2023 19:15
Формула-1
автор: Александр Евграфов
Ферстаппен показал лучшее время в свободной практике Гран-при Италии
Ферстаппен показал лучшее время в свободной практике Гран-при Италии
Сайнс и Перес — в тройке.
01.09.2023 15:51
Формула-1
автор: Виталий Овсянников
«Мерседес» продлил контракты с Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом
«Мерседес» продлил контракты с Льюисом Хэмилтоном и Джорджем Расселлом
Оба останутся в команде ещё как минимум на два года.
31.08.2023 15:08
Формула-1
автор: Александр Кожевников
В «Ред Булл» подтвердили контракт Переса на 2024 год
Руководитель команды опроверг заявление Хельмута Марко о перспективах мексиканца в коллективе.
29.08.2023 16:29
Формула-1
автор: Александр Евграфов
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.