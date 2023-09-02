«Возможно, он завидует моему успеху». Ферстаппен ответил Хэмилтону на укол о напарниках

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил Льюису Хэмилтону, который ранее уколол нидерландского гонщика в интервью Sky Sports. Семикратный чемпион мира накануне заявил, что все его напарники были сильнее, чем партнёры Ферстаппена.

«Возможно, Льюис немного завидует моему успеху. Может быть, такими заявлениями он что-то и выигрывает, но для меня нет никакой разницы. Думаю, «Мерседесу» непросто справляться с поражениями, ведь они столько лет побеждали. Но в какой-то момент нужно стать реалистом и признать чужой успех», — приводит слова двукратного чемпиона мира портал RacingNews365.

Добавим, что ранее Льюис Хэмилтон включил «Ред Булл» в число лучших команд в истории Формулы-1. Британский пилот также признался, что успехи Ферстаппена впечатляют его сильнее побед Феттеля и Шумахера.

В нынешнем сезоне нидерландский гонщик после 16 этапов лидирует с 339 очками. У Льюиса Хэмилтона 156 баллов и четвёртая строчка.