Алонсо извинился перед болельщиками за эксперимент с шинами

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо принёс извинения болельщикам в Монце за эксперимент с альтернативным распределением шин, который проводится во время Гран-при Италии.

«У нас мало комплектов шин для тренировок, мы вынуждены экономить шины. Поэтому мы должны извиниться перед болельщиками. Мы просто не могли проехать много кругов, потому что на сессию у нас был только один комплект. Мы вынуждены были поступать так же в Венгрии из-за такого формата», - цитирует Алонсо GrandPX.news.

14-й этап чемпионата мира проходит по экспериментальной схеме в использовании шин. В первом сегменте квалификации гонщики использовали только «хард», во втором – только «медиум», в третьем – только «софт». Это позволяет экономить два комплекта сухих шин по сравнению с традиционным форматом. Используются 11 комплектов вместо 13. Впервые этот эксперимент был проведён во время Гран-при Венгрии.