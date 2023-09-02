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Алонсо извинился перед болельщиками за эксперимент с шинами

Гонщики вынуждены были экономить шины во время свободных заездов.
02 сентября 2023 21:33
автор: Александр Евграфов

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо принёс извинения болельщикам в Монце за эксперимент с альтернативным распределением шин, который проводится во время Гран-при Италии.

«У нас мало комплектов шин для тренировок, мы вынуждены экономить шины. Поэтому мы должны извиниться перед болельщиками. Мы просто не могли проехать много кругов, потому что на сессию у нас был только один комплект. Мы вынуждены были поступать так же в Венгрии из-за такого формата», - цитирует Алонсо GrandPX.news.

14-й этап чемпионата мира проходит по экспериментальной схеме в использовании шин. В первом сегменте квалификации гонщики использовали только «хард», во втором – только «медиум», в третьем – только «софт». Это позволяет экономить два комплекта сухих шин по сравнению с традиционным форматом. Используются 11 комплектов вместо 13. Впервые этот эксперимент был проведён во время Гран-при Венгрии.

источник: «Советский спорт»
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