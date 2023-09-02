Сайнс прокомментировал завоевание первого поула в этом сезоне

Гонщик «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал завоевание поула на 14-м этапе чемпионата мира Гран-при Италии.

«Это невероятно, квалификация была очень напряженной. Мы были на пределе возможностей. В финальной попытке я знал, что могу улучшить время, я рискнул. У меня были мурашки по коже, как я пересёк финишную линию и увидел толпу. Воодушевление, поддержка – это лучшее, что может испытать спортсмен. Завтра сделаю всё возможное, чтобы занять первое место. Макс на длинной дистанции обычно быстрее, но я собираюсь приложить все усилия», - рассказал Сайнс в комментарии Sky Sports.

В квалификации испанский гонщик на 0,013 секунды опередил пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена. С третьего места будет стартовать ещё один пилот «Феррари» Шарль Леклер.