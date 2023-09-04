«Полностью моя вина». Хэмилтон — о столкновении с Пиастри на Гран-при Италии

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон признал ответственность за инцидент с пилотом «Макларена» Оскаром Пиастри в гонке Гран-при Италии.

Напомним, что болиды британца и австралийца столкнулись. Инцидент произошел на 41-м круге.

Пиастри на момент столкновения занимал восьмую позицию, и мог бы заработать четыре очка.

«В одном из эпизодов я неверно оценил пространство между мной и Пиастри. Наше столкновение — полностью моя вина. Сразу после гонки я извинился перед ним. Мы оставили этот эпизод позади», — приводит Sky Sports слова Хэмилтона.

Отметим, что Льюис стал шестым по итогам гонки, а Пиастри - двенадцатым.