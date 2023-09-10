Фернанндо Алонсо: с регламентом Формулы-1 что-то не так, раз «Ред Булл» выиграл 24 из 25 гонок

Пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо высказался о регламенте, введённом в действие в 2022 году. Новое положение подразумевало плотную борьбу, но не сработало.

«С регламентом что-то не так, учитывая, что «Ред Булл» выиграла 24 из 25 последних гонок. Такое доминирование одной команды явно не входило в планы Формулы-1 при написании правил.

У австрийской команды нет слабых сторон, как бы вы не пытались их найти. «Ред Булл» - лучшие во всём», – цитирует Алонсо El Larguero.

После 17 этапов «летающие быки» с 583 очками занимают первое место в Кубке конструкторов. На втором месте располагается «Мерседес» (273), тройку замыкает «Феррари» (228).