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Феттель допустил, что вернётся в Формулу-1

Титулованному спортсмену летом исполнилось 36 лет.
13 сентября 2023 23:09
автор: Максим Скороходов

Четырехкратный чемпион Формулы-1 Себастьян Феттель допустил, что он может возобновить карьеру.

«Думаю, во многом всё будет зависеть от того, когда именно это может случиться. Ведь запас времени не бесконечный, в 36 я не могу сказать, что вернусь через десять лет. Возможно, я и задумаюсь через какое-то время о возвращении, во многом это будет зависеть от вызова, который я получу. Но сейчас я об этом точно не думаю», - приводит Sky Sports слова Феттеля.

Себастьян становился чемпионом Формулы-1 в 2010-2013-х годах в составе «Ред Булл». После этого он выступал девять лет и один раз был в тройке призёров по итогам сезона в составе «Феррари».

Последней командой Феттеля был «Астон Мартин».

источник: Sky Sports
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