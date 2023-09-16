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Хельмут Марко верит, что Масса получит титул чемпиона Формулы-1 2008 года

Бразилец 41 раз поднимался на подиум.
16 сентября 2023 13:04
автор: Александр Поволоцкий

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко высказался об иске бразильского гонщика Фелипе Массы в адрес FIA.

Напомним, что бывший пилот «Феррари» просит пересмотреть итоги сезона-2008. Масса призывает считать несостоявшимся Гран-при Сингапура. Это привело бы к чемпионству бразильца, который проиграл пилоту «Макларена» Льюису Хэмилтону одно очко в итоговом личном зачёте.

«Если пoявятся новые факты, дело можно будет рассмотреть открыто. Было ужасно видеть, как Масса 20 сeкунд праздновал завоевание титулa, а потом внезапно всё исчезло. Я бы хотел, чтобы ему отдaли этот титул. И тогда у мистерa Хэмилтона, для которого рекорды не так уж важны, было бы на однo чемпионство меньше», — цитирует Марко Kronen Zeitung.

Отметим, что иск официально поддержала Бразильская конфедерация автоспорта.

 

 

источник: Kronen Zeitung
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