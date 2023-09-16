Сайнс стал лучшим в третьей практике на Гран-при Сингапура

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс показал лучший результат в третьей практике Гран-при Сингапура «Формулы-1».

Отметим, что испанец проехал свой лучший круг за одну минуту 32,069 секунды. Вторым стал Джордж Расселл из «Мерседеса». Он уступил Сайнсу +0,069 секунды.

Тройку лучших замкнул еще один британец Ландо Норрис («Макларен», +0,238).

Добавим, что действующий чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булла» показал четвертый результат, проиграв лидеру 0,313 секунды.

В 16:00 по московскому времени стартует квалификация Гран-при Сингапура.