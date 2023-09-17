Гуаньюй Чжоу начнёт Гран-при Сингапура с пит-лейн

Китайский гонщик «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу будет стартовать с пит-лейн после замены силовой установки и выхлопной системы.

Таким образом, китаец, который должен был стартовать в гонке Гран-при Сингапура с 19-й позиции, начнёт её с пит-лейн.

При этом Чжоу так и так должен был стартовать последним - ранее с гонки снялся кандаский гонщик Лэнс Стролл после своей аварии в квалификации.

Гонка Формулы-1 в Сингапуре состоится сегодня и начнётся в 15:00 по московскому времени.