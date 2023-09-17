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Пилот «Астон Мартин» Алонсо предложил ввести квалификации с одной попыткой на городских трассах

Современный формат введён в 2006 году.
17 сентября 2023 14:37
автор: Александр Поволоцкий

Испанский пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо недоволен форматом квалификации на городских трассах.

Отметим, что 42-летний гонщик предлагает альтернативный вариант.

«Этот формат квалификации устарел и остаётся неизменным уже 20-25 лет, и болиды уже не те. Теперь у нас гибридные двигaтели, которые нужно зaряжать, нам нужно охлаждать шины, поэтому единствeнный способ — это квалификaция в один круг», — цитирует Алонсо Racing News 365.

Сегодня пройдет гонка Гран-при Сингапура. Она пройдет по улицам города. Начало в 15:00 по московскому времени.

источник: Racing News 365
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