Карлос Сайнс выиграл Гран-при Сингапура

Сегодня, 17 сентября, на трассе «Марина-Бэй» состоялся Гран-при Сингапура. Лучшее время показал Карлос Сайнс-младший («Феррари»).

Вторым в Сингапуре стал Ландо Норрис («Макларен»), тройку лучших замкнул Льюис Хэмилтон («Мерседес»).

Действующий чемпион из «Ред Булл» Макс Ферстаппен занял лишь пятое место. При этом «крылатые быки» не выиграли гонку впервые за 15 заездов. Их серия длилась ещё с 2022 года.

Подчеркнём, что сошли с дистанции Джордж Расселл («Мерседес»), Валттери Боттас («Альфа Ромео»), Эстебан Окон («Альпин»), Юки Цунода («Альфа Таури»).