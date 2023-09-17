«Ред Булл» проиграл впервые в сезоне Формулы-1

Сегодня, 17 сентября, на трассе «Марина-Бэй» состоялся Гран-при Сингапура. Лучшее время показал Карлос Сайнс-младший («Феррари»).

Таким образом, «Ред Булл» впервые не сумел выиграть гонку в 2023 году. Действующий чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен показал пятое время, его напарник Серхио Перес – восьмое.

Победная серия «крылатых быков» длилась 15 гонок. Она началась в 2022 году с Гран-при Абу-Даби.

Несмотря на осечку, австрийская команда является безоговорочным лидером в Кубке Конструкторов. У «Ред Булл» 597 очков, у ближайшего преследователя – «Мерседес» - 289 баллов.